Antognoni: “Dopo aver battuto Napoli e Inter, il Milan è favorito per vincere lo Scudetto”

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del progetto vincitore del bando internazionale per il restyiling dello Stadio Artemio Franchi di Firenze: "Il pubblico di Firenze crede nelle tradizioni e nei giocatori che hanno fatto la storia di questa squadra. Per questo uno rimane volentieri a Firenze, perché al pubblico fiorentino, puoi imputargli tutto, ma quando ti dimostra affetto te lo dimostra per sempre".

Chi vince lo scudetto?

"C'è stato un po' di spartiacque. Il Napoli non ha giocato come sempre, il Milan è stato un buon Milan. Questo trio che si era creato penso che si vada delineandosi con Milan e Inter che se la giocheranno fino in fondo".

L'Inter è la favorita?

"Come rosa quella dell'Inter è migliore, ma il Milan ha dimostrato il proprio valore battendo sia i nerazzurri che il Napoli. Il Milan si è candidato a essere il favorito".

Quale allenatore vorrebbe vedere vincere il titolo?

"Non ho preferenze ma se vincesse uno tra Pioli e Spalletti forse sarei più felice".