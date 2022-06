Antonelli si sbilancia: “Koulibaly? Quest’anno resterà e andrà via a zero nel 2023″

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione “il Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM.



Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione “il Diabolico e il Divino”, in onda su New Sound Level 90FM.

Koulibaly via da Napoli?

“Koulibaly andrà via a scadenza. Dopo l’uscita di Insigne e probabilmente anche Mertens, ora il Napoli deve ripartire da uno zoccolo duro quindi credo proprio che il difensore quest’anno resterà, per poi andare via a zero nel 2023″.