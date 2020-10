Aronica: “Difesa super con Manolas e Koulibaly! Osimhen? Basta con i paragoni con Cavani...”

A “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Salvatore Aronica, attuale allenatore del Savoia ed ex difensore del Napoli. “Gattuso è riuscito a trovare equilibrio – ha detto Aronica a Radio Crc – in questo lo hanno aiutato anche i calciatori, mi riferisco soprattutto a giocatori del calibro di Manolas e Koulibaly, che hanno messo da parte le difficoltà dell’anno scorso, tornando a offrire un rendimento altissimo. Il Napoli è completo in tutti i reparti, anche se a gennaio vedrei bene l’arrivo di un altro esterno sinistro, così da permettere a Mario Rui e a Ghoulam di recuperare senza troppe pressioni”.

Da parte di Aronica grandi elogi per il lavoro di Gattuso. “Lo conosco bene, perché alla sua prima esperienza a Palermo anche io facevo parte dell’organico dei rosanero – ha dichiarato Aronica a Radio Crc – già allora si vedeva che Gattuso aveva idee molto valide. Con il tempo le ha affinate ancora di più”.

Nelle ultime settimane si stanno sprecando i paragoni tra Osimhen e Cavani. Aronica, che in azzurro ha condiviso due stagioni e mezzo col Matador, ha dichiarato che “Osimhen è un grande talento. Di Cavani possiede la velocità e la voglia di attaccare gli spazi. Però, secondo me il Matador è un calciatore più completo. La sua voglia di venire a dare una mano anche in fase di ripiego non l’ho più rivista in alcun atleta. Inoltre Cavani mi sembra superiore pure dal punto di vista tecnico. Osimhen ha ancora ampi margini di miglioramento, ma sarebbe meglio smetterla con i paragoni”.