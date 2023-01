Aronica: "Se la Juve vince, riapre i giochi per lo Scudetto. Il Napoli ha tutto da perdere”

A Radio Bianconera, Salvatore Aronica, doppio ex di Napoli e Juventus ha parlato così della sfida del Maradona

A Radio Bianconera, Salvatore Aronica, doppio ex di Napoli e Juventus ha parlato così della sfida del Maradona: "In questo momento pesa più per il Napoli questa sfida. Deve continuare per questa strada e ha solo da perdere lei. La Juve, dopo la grande rincorsa, tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Credo che Allegri è abituato ad affrontare partite del genere. Sa che gli attaccanti dovranno dare una mano, non penso a nessuna gabbia su Lobotka. Se la Juve dovesse vincere, riaprirebbe prepotentemente i giochi. Il Napoli sarebbe al secondo scontro diretto perso e riaprirebbe i giochi Scudetto. Partirebbe un altro campionato, anche se mancherebbe ancora molto. La partita di venerdì sera dirà tanto. Spalletti fa bene a dire che non è decisiva ma vale tanto".