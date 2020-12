Ass. Borriello: "Ecco lo stadio Maradona! C'è una grande idea per l'inaugurazione..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Il Prefetto si è reso disponibile ad accelerare tutti i tempi per cambiare il nome allo stadio San Paolo, che diventerà Diego Armando Maradona. Per noi già si chiama così.

Inaugurazione? Le proposte sono tante, le idee numerosissime. Noi vorremmo dare un'importanza a questa manifestazione con una targa e magari con una messa o uno stadio pieno invitando le squadre di calcio, ex campioni, la nazionale argentina. Sono sicuro verrebbero tutti. Con calma, dopo la pandemia, vedremo cosa fare.

Oggetti fuori allo stadio? Abbiamo fatto una raccolta del primo materiale e oggi siamo partit di nuovi con altre raccolte per evitare si rovini col maltempo. Sono ricordi che vanno protetti. I cimeli sono conservati in un luogo protetto e sicuro dello stadio. Poi vedremo. Sicuramente faranno parte di qualche museo, sono ricordi di Diego. Non verrà gettato nulla".