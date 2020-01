Ass. Borriello: "Non si può occupare via di fuga e salire sui sediolini, favorevole a delle zone per i gruppi"

Nel corso di Piùenne, l'assessore Ciro Borriello è tornato sul tema della protesta dei gruppi organizzati per le sanzioni del San Paolo: "Le principali sanzioni avvengono per chi occupa le scale d'emergenza ed i ballatoi, sono zone inviolabili per il deflusso. Altre sono quelle per le balaustre, non si può avere un tifoso appeso lì per sicurezza, così come quella di salire sui sediolini. Sul resto si può trovare una soluzione. Noi abbiamo incontrato i tifosi, li abbiamo ascoltati, alcune questioni possono essere superate, ascoltando anche il calcio Napoli, e faremo un tentativo d'incontro per programmare almeno la prossima. Il regolamento è rigido, ma si possono individuare zone dove i gruppi possono chiamare i cori per un qualcosa che fa parte dello spettacolo. Altro è la prepotenza di chi ti fa spostare di posto. Bisognava arrivarci con gradualità. Vanno trovati strumenti, si possono riservare dei posti, quei 400-500 ai gruppi. Il palchetto s'è fatto a Roma, a Bergamo dove lo stadio è di proprietà, ma lo si deve fare con criteri di sicurezza. Tutti devono fare un passo, non tutto quello che chiedono i tifosi è realizzabile, ma alcune cose possono essere fatte.

Il Napoli? Anche loro sono interessati, è importante avere i tifosi che incitano la squadra. Gruppi nell'anello inferiore delle Curve? I gruppi devono stare sopra. Non tutti sono abbonati, ma si potrebbe creare un meccanismo per riservare ai gruppi dei posti, almeno si sa da che parte sono. Perché un controllo deve chiaramente esserci per chi commette determinate cose".