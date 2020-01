Ass. Borriello: "Si offende una città, ADL metta fuori chi non merita più di giocare"

Nel corso di Piùenne, l'assessore allo sport Ciro Borriello ha parlato del momento del Napoli: "Ho provato imbarazzo a vedere la partita, mi è venuto in mente quel Napoli-Brescia 0-3 della retrocessione. Gattuso non sapeva neanche forse cosa doveva affrontare perché i giocatori sono spenti. Se un'azienda ti porta lo stipendio, pur non essendo spesso d'accordo con la Ssc Napoli, devo dire che gli stipendi arrivano puntuali. E' una situazione brutta, si offende una città che non lo merita. Il presidente deve prendere provvedimenti, anche drastici, se c'è chi non merita di stare in questa squadra può anche essere messo fuori. Anche perché la gente non si affeziona neanche più ai giocatori, non esistono più bandiere".