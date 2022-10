Atalanta, Hateboer: "Napoli forte, ma non ci fa paura: possiamo battere chiunque"

Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 in casa dell'Empoli.

Hans Hateboer, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 in casa dell'Empoli: "Oggi dovevamo vincere, la partita scorsa non l’abbiamo giocata da Atalanta. Può capitare una prestazione come domenica, l'abbiamo cancellata subito. Siamo tornati al gol subito".

Sei contento per il gol visto che non segnavi da tempo?

"Si vince se fai gol e non ne subisci. Sono contento".

Sabato c’è il Napoli.

"Gli altri anni non siamo mai partiti così forte. Il Napoli è un’altra squadra, sono davvero forti e segnano tanto, dobbiamo giocare con attenzione. Non fa paura, ma sono primi e giocano bene. In questi anni abbiamo imparato che possiamo vincere con chiunque".