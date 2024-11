Atalanta, Percassi a Dazn: "Retegui out? Le gare durano 90', cambi saranno decisivi"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli: "Ci aspetta una partita molto difficile contro la prima della classe, una grande squadra. Sarà una partita complicata, ma ci giocheremo le nostre carte come sempre".

Quanto è importante il lavoro di questi anni? "Abbiamo sempre cercato di supportare uscite con grandi investimenti, dietro c'è un grande lavoro del mister e dello staff. Siamo contenti, ogni partita è un test. Oggi sarà una grande partita"

Retegui in panchina? "Le partite durano 90 minuti, si giocherà anche con i cambi. Retegui sta facendo bene, parte dalla panchina e poi vedremo cosa succede".

Qual è il vostro segreto? "Come famiglia nasciamo nel settore giovanile, ci teniamo tantissimo. Questa società fa parte della nostra vita, oggi siamo supportati anche della famiglia Pagliuca. Teniamo all'Atalanta più che a un figlio, vogliamo far bene per costruire qualcosa che possa durare negli anni".