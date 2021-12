AUDIO - Agostinelli: "Gli infortuni non devono essere alibi, mi aspettavo di più dal Napoli"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tmw.

Napoli, sugli infortuni si è creata questa interruzione di un percorso perfetto?

"Il calendario del Napoli lo sapevamo che adesso sarebbe stato difficile, perdere 4-5 titolari ha inciso, ma non deve essere un alibi. Almeno per le grandi squadre. Anche l'Atalanta ha avuto grossi problemi. Anche con certe defezioni, mi aspettavo di più da queste ultime partite dal Napoli. Con l'Empoli è stato sì sfortunato, ma c'ha messo un tempo per ritrovarsi a giocare. Anche con quella squadra doveva battere l'Empoli".