AUDIO - Braglia: "Meritava più il Napoli, ma ci sono problemi ambientali e societari..."

Per parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

E' stata una grande Juve? "Se c'era una squadra che doveva vincere era il Napoli. Per le occasioni, non per il gioco, visto che è stata una partita contratta. Se vedo la poca brillantezza di Ronaldo, devo dire che è un campionato strano. Non si è riusciti a fare una preparazione idonea e ci sono troppi impegni. Alla Juve credo che forse non interessi vincere il decimo titolo. Forse vuole preparare al meglio la sua squadra per il futuro, per vincere invece già ora la Champions".

Come valuta allora la Juve? "Ronaldo è fondamentale, ma ha sempre passato periodi non brillanti, per poi tornare in Primavera. Vedi una Juve in coppa che fa bene, in campionato che ha alti e bassi. Vedremo cosa succederà in Champions e capiremo come sarà il futuro di questa Juventus".

Qual è il problema di Gattuso e del Napoli? "E' un problema ambientale. C'è qualcosa che non va. Non discuto il valore dell'allenatore e uomo Gattuso. Il problema è l'ambiente. E ci metto anche la società".