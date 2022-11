AUDIO - Brambati: "Napoli, un ko indolore che dà più autostima e convinzione"

Napoli che torna da Anfield comunque con delle certezze: "Diamo merito a Klopp, che ha limitato questo Napoli".

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, dei temi del giorno.

Napoli, come valuta il fuorigioco sul gol del vantaggio partenopeo?

"Siamo arrivati al ridicolo. Il gioco del calcio è un'altra roba. Con il VAR si è levata l'emozione. Al gol del Napoli ho esultato, poi però ti ritorna dietro perché c'era una spalla in fuorigioco. Io tornerei al passato. Gli arbitri sono diventati più scarsi poi, perché sanno di poter avere come aiuto il VAR e non vedono le cose più stupide".

Napoli che torna da Anfield comunque con delle certezze:

"Diamo merito a Klopp, che ha limitato questo Napoli. E' venuto a mancare nei giocatori più fantasiosi, è vero, ma va dato merito che c'era una squadra che è arrivato in finale di Champions, anche se in crisi. Credo che il Napoli esca da questa partita con maggior convinzione di essere un gruppo forte che può arrivare fino in fondo stavolta in campionato. L'autostima deve essere cresciuta anche questo ko indolore".

Alle spalle del Napoli chi vede come antagonista?

"L'Inter e il Milan hanno tutte le potenzialità. L'Inter però ha poco da sbagliare. Se il Napoli vince a Bergamo e l'Inter perde con la Juve, va a -11. Certo, dipende molto anche da chi sta davanti da come gestisce certe cose. L'Inter mi dà la sensazione di essere forte, che ha i giocatori giusti al posto giusto, anche i ricambi. Il Milan senza Leao gli manca tanta roba, l'Inter senza Lukaku va avanti lo stesso perché ha tante alternative".