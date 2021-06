AUDIO - Brambati su Sarri: “Deve tornare quello di Napoli e non cambiare come ha fatto alla Juve”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex giocatore e procuratore Massimo Brambati.

Un pensiero libero. A chi lo dedica?

"Tante lodi a Mancini, ma spero ci siano anche se dovesse perdere con l'Austria. Sono tutti pronti a sostenere la stessa cosa dopo un ko? Io sì, perché Mancini ha fatto un lavoro importante, ma sono anche pronto a capire se dovesse interrompersi prima l'avventura. Credo che comunque possa arrivare a frutto tra due anni. Per me questa Italia se la gioca contro tutte, anche con le top, ma con tutte puoi perdere. Spero che comunque si comprenda il lavoro fatto da Mancini, che è stato straordinario. Una partita non può incidere sul grande lavoro fatto dal ct".

Sarri-Mourinho, cosa chiederebbe a questi due tecnici?

"Devono andare in Champions, l'obiettivo è quello. A Sarri poi direi che lo difenderò affinchè sia se stesso, invece di cambiare come ha fatto alla Juventus, dove si è snaturalizzato. Deve tornare integralista".