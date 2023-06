AUDIO - Brambati: "Un giocatore del Napoli al 90% è già andato via"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore

Napoli, da cosa ripartire dopo Spalletti?

"Mi dispiace non vedere Spalletti il prossimo anno, anche su un'altra panchina. Sono quasi sicuro che Spalletti ha creato un vero gruppo coeso, granitico. Si era creata una forza anche per il disallineamento con il presidente. Chi arriverà non dovrà solo vedere chi è rimasto come giocatore ma anche rivedere la compattezza dello spogliatoio".

E come rosa come cambierà il Napoli?

"Il coreano lo do quasi al 90% via per via della clausola. Il Manchester United si è già mosso".