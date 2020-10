AUDIO - Bruno Giordano: "Napoli da scudetto, un anno storto non può cambiare le cose"

A parlare del campionato e delle prossime sfide a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano: "Il Napoli, negli ultimi anni tranne lo scorso, ha sempre lottato per il vertice. Un anno storto non può far cambiare idea. Hai Osimhen, hai trattenuto Koulibaly, per forza devi lottare per il campionato. Certo che questa Atalanta ha anche una panchina che fa paura. Ha una rosa che se dovesse giocare solo il campionato, sarebbe una squadra difficilmente da superare".