AUDIO - Cagni: "Questo scudetto lo può perdere solo il Napoli"

"Non hanno sbagliato il portiere, ha tre centravanti con caratteristiche diverse e che puoi usare in situazioni diverse".

Qatar 2022, una corona per due: Messi e Mbappé. Chi la prenderà? " Entrambi hanno cose molto belle. La Francia è più esperta, l'Argentina è più giovane ma ha un fenomeno. Messi è un fenomeno, ma Gvardiol ha fatto due cose fuori da ogni logica. In occasione del terzo gol si è fatto dribblare come non dovrebbe. Era impossibile che lo dribblasse se avesse difeso nella maniera corretta. Il difensore vale come giocatore, ha potenzialità enormi ma devi insegnargli qualcosa. Ha fatto errori da principianti, vuol dire che non te lo ha insegnato nessuno. Io lo prenderei ma gli dovrei insegnare qualcosa. Ha i mezzi ma deve essere disciplinato. La Francia comunque ripeto, è più esperta, ma in fase difensiva ha delle carenze ".

Per parlare di Mondiali e non solo a Tmw Radio , durante 'Maracanà', è intervenuto mister Gigi Cagni .

Messi si è avvicinato a Maradona?

"Non riesco a fare paragoni. Per me poi il più forte è stato Pelè. Lui aveva tutto tecnicamente e fisicamente, Messi non è così completo. Maradona era imprendibile quando stava bene, aveva tutto. Ma al di là di questo parliamo di giocatori unici, è difficile dare un giudizio, perché sono giocatori che vincono le partite da soli. Messi è immarcabile, da dove parte può fare qualsiasi cosa. Questo Mondiale mi è piaciuto. La Croazia ha fatto capire che se hai tanto possesso e non tiri non vinci. Fortunatamente si sta tornando al calcio normale".

Serie A, si sta riproponendo lo scenario di agosto: Juve con tanti infortuni, Inter senza Lukaku e così via:

"Questo Scudetto lo può perdere solo il Napoli, ha 20 giocatori allo stesso livello, cosa che non ha nessuno. Non hanno sbagliato il portiere, ha tre centravanti con caratteristiche diverse e che puoi usare in situazioni diverse. E poi ottimi esterni che sanno dribblare".

Proposto il VAR a chiamata. Può servire?

"Mi ricordo che quando ci sono stati dei cambiamenti, gli arbitri sbagliavano pochissimo e correvano vicino alla palla. L'unica cosa che è piaciuta del Mondiale è il fatto che si può fare il tempo effettivo finalmente. Si perde troppo tempo in alcune circostanze. Con il tempo effettivo non farebbero più certe cose i giocatori. Le perdite di tempo non mi piacciono, che calcio è?".