AUDIO - Canovi: "Scudetto? Napoli unico concorrente del Milan"

Durante 'Piazza Affari' su Tmw Radio, è intervenuto il procuratore sportivo Dario Canovi.

Come cambiano le questioni rinnovo e il calciomercato di gennaio in generale in una stagione in cui si gioca un Mondiale d’inverno?

“Al momento non saprei rispondere perché non so come la sosta influirà sul campionato. Stiamo facendo un po’ quello che accade in Argentina con il campionato di apertura e clausura. Il problema in Europa però è che i giocatori già ad ottobre inizieranno già a pensare al mondiale di novembre; a questo si aggiungerà inoltre un rientro faticoso a Gennaio dovuto alle scorie del campionato del mondo. Per quanto riguarda i contratti invece non credo che il potere sia esclusivamente in mano ai calciatori. L'esempio di Dybala racconta di un’attesa di mesi prima di trovare squadra. Non ci sono più tanti club disposti a pagare cifre alte per calciatori svincolati. Wijnaldum era un giocatore che alla fine non arrivava da svincolato, lo stesso vale per Matic. Ormai i ricchi del calcio sono gli inglesi e le solite note big europee”.

Che ne pensa del calciomercato della Juventus?

“Mi sembra che la Juventus sia una pari grado dello Spezia e del Bologna. Non mi pare che la Juve sia più la squadra di una volta. La Juve ha comperato delle figurine, che alla fine non erano altro che i panchinari delle grandi squadre. In questo momento non riconosco la Juventus. Ormai la Roma, che ha fatto un mercato intelligente, ha sorpassato i bianconeri. Ad ora in casa Juve non c’è programmazione e non ci sono acquisti funzionali”.

Qual è la diretta concorrente per il Milan quest’anno in Serie A?

“Solo il Napoli è concorrente per lo Scudetto del Milan. A meno che l’Inter non si risvegli miracolosamente è difficile che non sia una lotta a due. Il calciomercato dell’Inter era intelligente, ma Gosens e Asllani per esempio non sono utilizzati”.