AUDIO - Coach Barbolini: "La mia Juve farà fatica, Napoli ed Inter candidate più serie"

Massimo Barbolini, coach della squadra Savino Del Bene, trasmissione di TMW Radio: "Spero che i palazzetti vuoti non incidano sul rendimento: spiace, perché è vero che il pubblico è il settimo uomo in campo e ci manca, ma sto vedendo partite belle, dove si gioca, con le ragazze che si stanno abituando. Peccato non poter avere i tifosi ma, è brutto dirlo, forse ci si sta anche abituando".

Più preoccupato per la sua Juventus che per la Savino Del Bene, quindi? "Non è facile, si attraversano anche questi periodi qua... Ricordo che nel secondo anno di Allegri era tredicesima a un certo punto, anche se era un'altra squadra, con diverse sicurezze. Questa è nuova e con tanti giovani, e per me farà fatica perché vedo squadre che sono cresciute di più come Inter, Napoli e Milan. Squadre forti ce ne sono, e non sarà assolutamente facile. Per me soprattutto Inter e Napoli sono le candidate più serie, ma pure qui siamo solo all'inizio. Il problema del calcio è che non c'è la pallavolo: playoff non ce ne sono, e non puoi far scappare le altre. Non invidio Pirlo, il suo sarà un lavoro difficilissimo, essendo alla prima esperienza con una squadra da ricostruire".