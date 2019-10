AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "E' il quarto rigore, ma stavolta dominando la gara! Che mazzata ci hanno dato"

"E' rigoreee!", immediato l'urlo di Carmine Martino e Paolo Del Genio sul fallo di Kjaer ai danni di Llorente che poi innesca il 2-2 dell'Atalanta. "Pazzesco quanto accaduto, il Napoli non vuole riprendere il gioco. Errore clamoroso", racconta Martino. "E' vergognoso, andiamo in campo circondiamolo, non possiamo accettarlo! Llorente è stato buttato giù in maniera incredibile. Vallo a rivedere! E' la quarta partita che ci tolgono un rigore, ora ammoniscili tutti! Il Napoli s'è fatto sentire poco nelle gare precedenti e ora succede questo. Verrebbe voglia di andarsene dal campo, come urla il pubblico", la rabbia di Del Genio in presa diretta.

A fine partita il commento di Del Genio è di grande amarezza: "Polemiche? Il Napoli non ha presenza in tv, lo analizzeranno e diranno si può dare e non si può dare. Non avrà clamore, ma è netto. Sugli altri rigori non dicevamo niente perché arrivavano in partite in cui il Napoli non meritava, ma oggi è stato derubato. Il Napoli strameritava di vincere, giocando meglio, dominando per larghi tratti. Era un 3-1, 4-1, non c'è storia su questa gara. E' una mazzata terrificante, i punti di distacco aumentano e la tensione nei giocatori va a crescere, ma alla squadra non si può dire niente. Quache erroruccio non conta, se noi abbiamo fatto errori loro cosa hanno fatto erroroni? Altre volte abbiamo fatto le pulci al Napoli, oggi no, è solo colpa dell'arbitro, loro hanno fatto 15 errori dovuti alla nostra forza".