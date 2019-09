AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Vittoria arrivata con la qualità di gioco nel primo tempo e col carattere nel secondo"

Alla fine della partita vinta contro il Brescia, Paolo Del Genio ha fatto il punto della situazione rilasciando le seguenti dichiarazioni: "La sfortuna colpisce ancora il Napoli. Stavolta non in termini di occasioni sprecate o di pali ma di infortuni perchè è incredibile che tolto Manolas si è fatto male Maksimovic. La squadra ci ha messo la voglia di vincere, alla fine Luperto e Di Lorenzo se la sono cavata bene. Oggi non abbiamo visto alcuni giocatori per la gestione dei cambi obbligata, l'importante era vincere perchè il Napoli non si poteva permettere il lusso di chiudere questo ciclo di partite in casa con un solo punto. Questa vittoria è arrivata con la qualità di gioco del primo tempo e con il carattere nel secondo. C'è un emergenza nel reparto difensivo per la partita di Torino in quanto in Belgio ci sarà sicuramente Koulibaly. A centrocampo ad un certo punto della gara in campo c'erano tutti i centrocampisti della rosa. Se si sta giocando con tre di questi quattro e poi subentra anche il quarto, in mezzo al campo siamo un po' pochi"