AUDIO - Fedele: "ADL, che autogol sugli africani! Fa di tutto per diventare antipatico"

L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le notizie di giornata:

Lazio, Sarri in una intervista ha parlato di avere una squadra vera come suo Scudetto:

"Credo sia un grandissimo allenatore dal lunedì al sabato. Gli manca il cambiamento in corso, è testardo, credo che la tattica abbia la prevalenza sul talento. Lui è un maniaco ma durante la partita non cambia e questo è un fatto negativo. Se lui cambia...In Inghilterra ha avuto questo cambiamento, al Chelsea. Poi alla Juventus ha avuto la conversione, quando ha capito che al di là della tattica, come capì anche Sacchi, c'è altro. Se hai giocatori di talento, non lo si può ingabbiare. Il talento deve essere messo al servizio della squadra".

Napoli, polemiche su ADL per le parole sui giocatori africani:

"Ha fatto un autogol, non voleva riferirsi al colore della pelle. Ma quando compri dei giocatori, sai se hanno degli impegni durante la stagione. Lui fa di tutto per diventare antipatico".