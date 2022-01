AUDIO - Fiore: "Mi auguro il Napoli in corsa scudetto, ma oggi Inter più pronta"

L'ex centrocampista Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Il Napoli può ambire allo Scudetto?

"Me lo auguro, perché lo merita. Ritengo l'Inter una squadra più completa, o forse più pronta. Come fiducia e personalità in questo momento hanno qualcosa in più i nerazzurri, peccato per il Napoli che prima a Natale, a partire proprio dallo scontro diretto, ha perso quattro giocatori fondamentali. Hanno pesato tantissimo: se recuperano tutti possono rientrare, a patto che l'Inter perda qualche colpo".