AUDIO - Gianni Di Marzio: "Juve non è da Scudetto, Danilo play da mani nei capelli!"

Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, l'ex tecnico Gianni Di Marzio ha commentato così il nuovo corso della Juventus senza Cristiano Ronaldo: "Spero che la Juve abbia un piano B, perché al momento non c'è un giocatore in rosa che abbia fatto la metà dei suoi gol. Quando vedo Danilo fare il playmaker mi metto le mani tra i capelli, un club come la Juve non può permettersi di fare tutto ciò... Adesso ci sono Inter, Milan e Roma che hanno squadre forti, per me la Juve non è competitiva per lo Scudetto".