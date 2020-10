AUDIO - Giordano: "Dopo anni il Napoli ha una rosa completa! Bakayoko? Romano fece la differenza..."

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Uno come Bakayoko mancava a questo Napoli: "Serviva un giocatore di quel tipo in mezzo al campo. Ai miei tempi uno come Ciccio Romano fece la differenza. E anche lui subentrò dopo qualche giornata come Bakayoko. Spero poi possa ripetersi quella storia, perché poi noi vincemmo lo Scudetto. E' una squadra quadrata con tante alternative. Dopo tanti anni c'è una rosa davvero completa. Il Napoli sta giocando senza Zielinski e Insigne, ha una rosa di qualità e strutturata fisicamente, cosa che è mancata negli ultimi anni. E mi sembra una squadra ancora più europea".