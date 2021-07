AUDIO - Giordano punta sul Napoli: “E’ una signora squadra. Può rientrare nelle prime tre”

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla Juventus e non solo.

Ha parlato Allegri, dice che questa Juventus è divertente da allenare:

"A livello europeo, con questa squadra, sarebbe già tanto se arrivasse in semifinale. In Italia se la gioca per il campionato, ma per l'Europa ci sono di mezzo tante altre grandi squadre".

Come risolverà il problema dell'abbondanza offensiva Allegri?

"Deve ritrovare la condizione di Dybala, poi le cose si incastreranno. L'allenatore darà indicazioni, poi sta a loro trovare il posto giusto. Servirebbe un Dybala a ridosso delle due punte, Dybala e Morata. Un esperimento così andrebbe fatto. Poi hai gente come Chiesa che non va dimenticata".

Allegri che punta deciso alla Champions?

"L'Europeo dimostra che non sempre vincono le favorite. Nelle ultime stagioni non abbiamo visto una grandissima Juventus. E' una buonissima squadra, ma ci sono squadre più attrezzate, come il Psg".

Allegri dice che Ronaldo quest'anno avrà maggiori responsabilità?

"Responsabilità nella gestione dei risultati, credo intenda. Ronaldo è intelligente, credo che troveranno una soluzione".

Dove vede il Napoli?

"Il Napoli, se tiene lo stesso organico, è già un successo. Già lo scorso anno poteva rientrare nelle prime tre. E lo sarà anche quest'anno. Il Napoli è una signora squadra. Per me comunque quest'anno la differenza la faranno gli allenatori".