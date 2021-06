AUDIO - Giordano: “Senza Covid e con ADL più vicino alla squadra, Spalletti farà meglio di Gattuso”

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale e non solo.

Vigilia di Turchia-Italia. Che si aspetta?

"La certezza è il gruppo, l'entusiasmo che sento anche attraverso le parole dei giocatori. Parti da una buona base così. I dubbi sono gli infortuni di Pellegrini e Sensi. Castrovilli e Locatelli sono buoni giocatori, loro però erano titolari. Spero non ci siano altri problemi. Dovesse venire a mancare anche Chiellini, non sarebbe bello. Ora affronteremo due squadre rognose, che non hanno un calcio scintillante ma che possono darti fastidio, soprattutto la Turchia".

Meglio Castrovilli o Soriano?

"Io avrei preferito Soriano ad altri centrocampisti".

Questo Napoli con Spalletti è da Scudetto?

"Cessioni eccellenti abbasserebbero il livello, poi dipenderebbe da chi arriva a sostituirli. E' obbligatorio che faccia meglio di Gattuso. Io credo che senza Covid e con un presidente più vicino può andare meglio rispetto all'ultimo anno. Tanti i punti buttati al vento tra una polemica e l'altra".