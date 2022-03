AUDIO - Gazzetta, Imparato: "Spalletti si deve inventare un altro modulo"

“Verona-Napoli farà capire se saranno in due le contendenti per lo scudetto o tre".

TuttoNapoli.net

Intervistato da Tmw Radio nel corso di ‘Guelfi e Ghibellini’, Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la lotta al vertice in Serie A: “Verona-Napoli farà capire se saranno in due le contendenti per lo scudetto o tre. È intrigante anche il Torino contro l’Inter per vedere se la formazione di Juric si scanserà ancora in una partita di cartello. Spalletti deve fare qualcosa, si deve inventare un altro modulo viste le ultime partite.

Dybala-Juve? Non andrà a buon fine, la Juve non lo vuole e lui vuole andare altrove. Con Ronaldo lo hanno messo in naftalina e non se lo meritava. La Juve si è comportata malissimo con questo giocatore”.