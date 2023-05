AUDIO - Impallomeni: "Scettico su Luis Enrique al Napoli, vedo difficoltà caratteriali con ADL"

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

Il gioco degli allenatori: Spalletti alla Roma è impossibile?

"Non sarebbe male in prospettiva, ma ora c'è Mourinho. E poi il prossimo anno non può allenare, se si libera deve fermarsi un anno. Ci potrebbe essere un raddoppio di Mourinho magari. Se se ne va il portoghese, come lo spieghi alla piazza. Friedkin può risolvere la situazione".

Come vedrebbe Luis Enrique a Napoli?

"Vedo difficoltà caratteriali. ADL è egemonico, detta i tempi e si intrufola anche a livello tecnico. Luis Enrique è più spigoloso di Spalletti in questo, per questo sarebbe un problema".