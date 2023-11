AUDIO - Impallomeni: "Scudetto? Al Napoli manca la difesa, ecco cosa deve inventarsi Mazzarri"

A intervenire in diretta a Tmw Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: De Carolis:"Non è detto che Motta non rimanga al Bologna:" Ghisoni:" Motta un predestinato." Ferrari:"Bologna occhiolino alla Champions" Impallomeni:"Bologna squadra seria."

A intervenire in diretta a Tmw Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Come vede il Napoli con Mazzarri?

"Per vincere di nuovo lo Scudetto manca la difesa, manca una leadership riconosciuta. Kim è diventato leader con Spalletti, poi anche il rendimento individuale in alcuni elementi manca. Dietro non una bella annata per Di Lorenzo, Mazzarri deve inventarsi una interpretazione difensiva dei centrocampisti diversa".