AUDIO - Jacobelli: "Juve, che emergenza! Nuovo CdA è un governo tecnico"

Le nomine di Exor per il nuovo CdA della Juventus come vanno analizzate? “Si tratta evidentemente di un governo tecnico, con avvocati e un pool di esperti per gestire l’emergenza sia in giustizia ordinaria che sportiva, ma anche per gestire il bilancio. Il consuntivo rivisto parla di un passivo di 238 milioni di euro, il quinto passivo consecutivo e anche sul mercato si imporrà una strategia alquanto accorta”

La chiave dell’indagine rimane sempre il tema stipendi?

“Certamente si, bisogna attendere i tempi del Palazzo di Giustizia di Torino e i primi di febbraio arriverà la decisione del GUP e da lì si vedrà come andrà avanti il processo. Per la giustizia sportiva c’è una data importante entro la quale bisognerà decidere se accogliere la revoca dell’assoluzione di tutti i tesserati e delle società sul fronte plusvalenze. Ciò che è importante sottolineare è il ruolo di grande peso per la Juventus di Maurizio Scanavino, i poteri che gli ha dato John Elkann gli permetteranno di agire a tutto campo davanti a qualsiasi organo di giustizia ordinaria e sportiva, ma gli concede anche carta bianca sul mercato. È la prima volta che il CdA bianconero non ha elementi con un passato sportivo al suo interno e questo, inevitabilmente, pone grandi responsabilità sulle spalle di Massimiliano Allegri. Si è parlato tantissimo del ritorno in società di Del Piero e Chiellini, due assoluti totem del recente passato bianconero. Qui però c’è da gestire una vera e propria emergenza, per questo Elkann ha puntato su esperti del settore che sono suoi fedelissimi.”

Tra Juve, Inter e Milan chi può riaprire la corsa allo Scudetto?

“Dipende soprattutto dal tipo di lavoro che è stato fatto durante la sosta, lo verificheremo sul campo già dalla prossima settimana. Penso che ci siano evidentemente motivazioni contrapposte, Lautaro torna da Campione del Mondo, Dumfries ha fatto un eccellente Mondiale tanto che sono tornate a suonare le sirene della Premier League. Lukaku spinge per mettersi alle spalle questo 2022 sicuramente negativo. Dall’altra parte c’è De Ketelaere che deve dimostrare il suo valore e Pioli vuole valorizzarlo al meglio. Sicuramente c’è la voglia di rivedere il nostro calcio e c’è la smania di arrivare al 4 gennaio.”

In Champions League si è ampliato ulteriormente il divario tra noi e il resto d’Europa o il Napoli dimostra che grazie alle idee si può fare la differenza?

“Il Napoli è la dimostrazione di come grazie alla professionalità e alla bravura dei suoi uomini di mercato si possa fare benissimo anche in Champions League. Ora giocherà contro l’Eintracht e tutta la Champions sarà da seguire, da PSG-Bayern e Liverpool-Real fino alle sfide delle italiane. Tre italiane agli ottavi dimostrano la buona salute del campionato a livello internazionale, ma da adesso si misura veramente lo stato di forma e la qualità delle varie squadre.”