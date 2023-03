AUDIO - Osimhen e Kvara per fare la storia: le statistiche SisalTipster

L'Italia vuole piazzare dopo tanto tempo tre squadre ai quarti di finale di Champions League.

L'Italia vuole piazzare dopo tanto tempo tre squadre ai quarti di finale di Champions League. Stasera tocca al Napoli contro l'Eintracht Francoforte e a dare qualche numero della sfida a Tmw Radio è stato Gianluca Boserman, esperto SisalTipster: "Napoli strafavorito per il passaggio turno, al 95%. Per la partita partenopei favoriti al 66%, 14% la vittoria dei tedeschi. Al 53% ci saranno almeno tre gol, mentre l'Eintracht potrebbe non segnare al 45%. Protagonisti attesi Osimhen, a segno al 45%, Kvaratskhelia e Simeone al 33%, Kamada a segno al 15%".