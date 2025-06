Nunez-Lucca, situazioni e costi diversi. Sky: il Napoli ha una priorità

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli soffermandosi anche sulla questione attaccante. Di seguito le sue parole: "Lucca e Nunez sono due giocatori forti ma hanno profili diversi. Uno è già affermato a livello internazionale e costa 60-70 milioni di euro.

L’altro è un ragazzo che ha un bel futuro davanti e si è imposto molto bene in Serie A quest’anno. Nunez non è andato bene quanto Lucca nell’ultimo anno, in termini realizzativi, ma lui gioca in una big da due anni mentre Lucca no. Ci sono costi e aspettative diverse. Lucca sarebbe l’alternativa di Lukaku, invece Nunez quello che si va a giocare il posto con Big Rom. Dalle fonti che abbiamo, sono convinto che il Napoli finché avrà una porta aperta su Nunez continuerà a lavorare su lui. Detto che per Lucca la trattativa è ancora aperta".