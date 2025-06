Meret firma oggi il rinnovo! Sky: si attende ufficialità, scelta fatta sul vice

In primo piano

Oggi alle 19:40

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli soffermandosi anche sulla questione portiere. Di seguito le sue parole: “Meret dovrebbe firmare oggi, ci attendiamo davvero nelle prossime ore l’ufficialità del contratto biennale che andrà a firmare. Poi, Milinkovic-Savic è da capire se lo si può definire secondo portiere o un altro primo.

L’intenzione del Napoli è quella di avere due portieri più o meno sullo stesso livello che si giochino il posto, poi deciderà Conte chi sarà il titolare a seconda delle situazioni. Il Napoli vuole avere competizione in questo ruolo. Chissà che non sia un indizio anche sul centravanti… Ci può stare, perché se vai a vedere anche i ruoli di centrocampo ce ne sono 4 che possono giocare titolari: chi tieni fuori tra De Bruyne, Lobotka, McTominay e Anguissa? Quindi il Napoli sta accrescendo la qualità della propria rosa dovendo fare delle partite in più”.