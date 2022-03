AUDIO - Palmeri distrugge Allegri: “La Juve non gioca male, fa proprio schifo”

"E’ indiscutibile il gioco di Allegri, poi al netto dei tanti infortuni conta la squadra che si manda in campo”.



TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della Juventus in generale del gioco dei bianconeri all’indomani del successo in Coppa Italia ai danni della Fiorentina: “La Juventus non gioca male, gioca proprio da schifo e non si può vedere. Si vede lontano un miglio, la Juventus gioca proprio da schifo. Però Allegri ha firmato questa cambiale quando ha detto che è meglio essere brutti e vincenti e quindi tutti i giudizi sono sospesi. E’ indiscutibile il gioco di Allegri, poi al netto dei tanti infortuni conta la squadra che si manda in campo”.