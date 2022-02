AUDIO - Sassuolo, Carnevali: "Nessuno ha chiesto Berardi, lui è il nostro campione"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Siamo molto soddisfatti, è una sessione di riparazione e per fortuna non avevamo necessità per cui abbiamo lavorato sui giovani: è stato un mercato di investimento, abbiamo acquistato ragazzi promettenti del 2000, 2001 e 2002. Abbiamo chiuso Moro col Padova e non è stato facile, perché ci sono stati inserimenti delle ultime ore di club importanti ma la cosa bella è che il ragazzo ha scelto Sassuolo".

Amareggiati per Lucca? Ci riproverete?

"Col Pisa abbiamo un ottimo rapporto, fanno le loro richieste e noi offriamo: se non c'è punto di incontro, ne riparleremo. Così possiamo valutare ancora meglio questo ragazzo promettente e di qualità. Oltre all'aspetto tecnico, però, facciamo attenzione al bilancio per portare avanti la nostra filosofia".

Quale lo scenario per Scamacca e Raspadori?

"Non nascondo che in questa sessione ci hanno chiesto loro ma anche Frattesi. Per fortuna Berardi stavolta no, perché se ne parla poco ma è il nostro campione. Hanno capito tutti che non era nostra intenzione cedere questi giocatori a gennaio, ma se questi ragazzi approdassero in grandi club sarebbe motivo di soddisfazione".