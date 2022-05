AUDIO - Sconcerti distrugge Mourinho: “Allenatore di folle! Sesto e con 6 giocatori in più di Fonseca”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.



TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sulla Roma e Mourinho?

"Io credo che Mourinho in questo momento sia un grandissimo allenatore di folle. Voglio ricordare che la Roma ha un punto in meno con sei giocatori in più. Il portoghese è bravissimo a non parlare dei problemi della Roma e dei suoi, attaccando il Feyenoord dicendo che è già in vacanza e diciamo non avendo un segno di rispetto né per Zeman né per un giornalista. La Roma in questo momento comunque è sesta con Mourinho in panchina e con sei giocatori in più da lui richiesti. Penso che la Roma abbia dei giocatori molto buoni ma non gioca bene e questo è stato un tratto comune in quasi tutto il campionato. Ad oggi la Roma non si sa qual è la sua collocazione".