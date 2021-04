AUDIO - Sconcerti promuove Fonseca: “Gioca un calcio simile a Sarri e reggerebbe le pressioni”

Sconcerti: "Il Bayern è la situazione migliore per Allegri, a lui la Roma piace molto. Sulla Juve rimane il problema Paratici. Juric può andare bene al Napoli, bisogna vedere se regge una piazza di questo tipo. Fonseca è il profilo giusto per il Napoli" - Ospiti: Mario Sconcerti - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: "Lui al Bayern Monaco? Notizia verosimile. E' una squadra che spesso ha guardato all'Italia, vedi Trapattoni e Ancelotti, non si vergogna a giocare all'italiana Sarebbe una delle soluzione ideale per il tecnico, che rimarrebbe al proprio livello. E poi Allegri ha bisogno di risultati subito, visto che è fuori da due anni. Il Bayern, se non lo spaventa la lingua e un mondo completamente nuovo, è la soluzione ideale. Grande squadra, grande vetrina, possibilità di vincere subito. So che gli piace molto la Roma squadra. Credo che alla Juventus ci sia il problema Paratici. L'incontro avuto con Agnelli sia di pura consulenza".

Mentre sul futuro della panchina del Napoli ha detto: "Sarebbe adatto Fonseca. E' un allenatore di lingua latina, a Napoli c'è una grande tradizione in tal senso. Fonseca poi gioca un calcio molto vicino a quello di Sarri e ha confermato di saper sopravvivere in una piazza simile a quella di Napoli".