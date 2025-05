Fabbroni: “Conte ha dato il meglio di sé nelle difficoltà. Scudetto? Punto col Genoa può essere capitale"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Immagino un Conte arrabbiato quanto basta alla ripresa degli allenamenti. Certamente la situazione non fa piacere. Nessuno voleva pareggiare col Genoa. Però allo stesso tempo me lo immagino carico e sereno. Lui è uno che quando viene messo alle corde dà il meglio di sé. Lo abbiamo visto quando ha dovuto fronteggiare varie assenze, in primis Kvaratskhelia. Ha fatto fronte molto bene alle problematiche che ci sono state in questa stagione.

Il punto preso col Genoa deve diventare il capitale fondamentale per lo scudetto. Il Parma ha 4 punti dalla Serie B, non penso sia disperata. È vero che perdendo le prossime due rischierebbe di andare in Serie B, ma a prescindere le motivazioni le avranno a prescindere. Serve un Napoli giudizioso, ma aggressivo e dominante. Credo che al Parma forse serva giusto un punto per poter rimanere tranquilla. Mi aspetto di vedere Neres a gara in corso. Sarebbe logico vedere Rafa Marin al centro della difesa, ma credo che ci sarà di nuovo Olivera”.