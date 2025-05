Marino: “Billing per Raspadori ha dato solo un messaggio di paura, Conte non lo rifarebbe"

vedi letture

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è tornato sul pareggio di domenica col Genoa: "Dal mio punto di vista, con il Genoa il Napoli è stato padrone della partita fino al momento dei cambi. Conte è stato l'artefice principale di questa annata ed era molto triste nel post-gara, ma sono convinto che oggi non rifarebbe la sostituzione Raspadori-Billing.

Il Napoli fino a quel momento era padrone della contesa e non c'era il sentimento di paura che si è avvertito altre volte, poi è stato tolto un elemento che era stato protagonista per inserire un centrocampista che ha fatto fatica a inserirsi a partita in corso, come accadde in occasione della sfida con il Milan. Con quel cambio non si è dato nulla, se non un messaggio di paura. Adesso sento dire che dobbiamo temere il Parma anche a causa del successo del Venezia, ma la paura devono averla gli altri".