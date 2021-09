Auriemma: "ADL fa bene a non incontrare adesso Insigne. Entrambi aspettano una cosa"

Il giornalista di Radio Marte e Tuttosport, Raffaele Auriemma, tramite il suo canale Youtube ha analizzato la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne per il quale De Laurentiis non ha ancora aperto un tavolo per il rinnovo:

“Non entro nel merito delle situazioni economiche del Napoli. Sorrido però quando leggo che ADL ha tolto il sorriso a Insigne. E' una strategia, preferisce non incontrarlo per scelta, in primis perchè forse c'è un po' tensione poi perchè non ci si vuole sbilanciare. Evita l'incontro più che togliere il saluto. Si tratta del giocatore più significativo della squadra, bisogna maneggiare con cura la situazione. E non mi spaventa che la stagione sia iniziata senza la firma. Oggi non ci si spaventa più. Certo, Insigne col suo cartellino in mano di offerte ne avrà tante, poche però quelle meritevoli di un addio al Napoli, ma tante.

Ora giochiamo, poi sono certo che si può trovare un punto d'incontro. Se si incontrassero adesso ci sarebbe troppa attenzione e tensione. A dicembre poi si capirà. E' chiaro che se Insigne chiede quello che ha chiesto, e che merita, il Napoli non se lo può permettere senza la Champions. Insigne aspetterà fino alla fine per capire se il Napoli tornerà in Champions League, perché io credo che con il ritorno nella massima competizione europea probabilmente le due parti potrebbero trovare il punto d’incontro. Inutile insistere ora sul saluto o meno, Insigne ama il Napoli e giocherà da Insigne tutte le partite e propendo per l'attesa”.