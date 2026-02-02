Auriemma: “Di Lorenzo? Stanchezza porta anche a questo. E l’ha detto Conte…”

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gestione della rosa da parte di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Di Lorenzo? Anche Conte ha spiegato nel post-partita che quando sei stanco la muscolatura può portare problemi anche ai tendini e persino al ginocchio. E’ casuale alla prima partita, non quando giochi sempre e sei così affaticato. Ma l’ha detto Conte, eh! Ora ce ne sono pochi, ma Conte doveva pensare a questo quando la panchina era piena e non giocavano. Ora magari c’era qualche infortunio in meno, ma lui di mea culpa non ne fa mai”.

