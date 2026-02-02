Podcast L'agente De Santis: "Santos ha potenziale importante. Ecco cosa può dare a Conte"

vedi letture

Lorenzo De Santis, agente, è stato ospite di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Napoli, arriva Alisson Santos:

"E' un giocatore che ha un potenziale importante, in parte inespresso. Deve migliorare per fare il salto di qualità nei numeri, deve essere più incisivo sotto rete. Visto l'infortunio di Neres, può essere quello che in corsa ti dà lo strappo. Poi a Conte ora è esploso in mano Vergara, decisivo nelle ultime partite ed è una risorsa importante".

Mercato del Napoli finito così:

"Dopo il sospiro di sollievo per Di Lorenzo, credo di si. La mano più importante arriverà dall'infermeria, visto che aspetta Lukaku, De Bruyne, Anguissa, che sono uomini importanti e decisivi per Conte per tornare a lottare per lo Scudetto. Ha fatto uno sforzo ora per dare altre opzioni a Conte, ma poi credo che possa avere problemi di abbondanza".

Le sensazioni su questa sessione di calciomercato?

"E' un mercato che fino alla fine può riservare dei colpi. Visto anche l'equilibrio che c'è in Serie A, sia in testa che in fondo, tutte cercano di rafforzarsi. Sono ore frenetiche. Ci sono diverse tracce da seguire".

Milan e Juve si sono accese nelle ultime ore, sorpattutto per il discorso attacco:

"Sono due situazioni simili ma anche diverse. I Milan avrebbe bisogno di un altro attaccante, Fullkrug non ha la capacità di poterti far fare lo scatto per farti giocare il campionato. Manca ancora un vero 9 e per questo si anticipa l'arrivo di Mateta. Forse le nuove visite sono per cercare di abbassare ancora il prezzo. La Juve con Spalletti ha rivalutato tanti singoli, vedendola ci sarebeb anche la tentazione di rimanere così ma credo che se deve intervenire, dovrebbe fare uno sforzo in più per Icardi. E' quel nome che ti può risolvere le partite sporche e ha esperienza per darti qualcosa in più. Kolo Muani sarebbe un'alternativa ma non è un animale da 16 metri che richiede Spalletti per fargli fare il salto di qualità".