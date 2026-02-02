Podcast Cagni su Vergara: "Di ragazzi forti ne abbiamo, il problema sono i modi di crescerli"

vedi letture

L'allenatore Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per parlare dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Almeno Vergara è venuto fuori, anche se per caso:

"Ok ma vanno fatti i paragoni con il passato. Non sono i tempi ma i modi di crescere questi ragazzi. Di ragazzi forti ne abbiamo, ne sono certo, ma se non li facciamo crescere di carattere è perché non gli permettiamo di farlo. Dobbiamo combattere gli allenatori delle giovanili che vogliono scimmiottare quelli delle prime squadre. Basta che vadano allenatori di esperienza in queste squadre e vedi quello che succede".

Vedi Spalletti alla Juventus:

"Se fa giocare i giocatori nel loro ruolo...non è difficile questo. La gestione è determinante. Oltre ad allenarli meglio, perché la condizione psico-fisica è determinante. Le partite poi le giochi sulle fasce, Yildiz e Conceicao sono quelli che determinano alla fine. Col Parma ho visto poi uno dei pochi gol fatti su corner ed è importante. Certo, coprire a zona su calcio d'angolo, squadre che devono salvarsi... tornando alla Juve aggiungo: da anni è li McKennie, viene sempre detto che va via invece è il più importante. Dove lo metti, fa bene".

Era rosso quello di McKennie?

"Prima lo vedi a velocità normale, poi a rallentatore. II VAR cambia il giudizio che dai. Non entro nel merito, perché i rigori che danno oggi sono veramente ridicoli, dovresti tagliarti il braccio sui colpi di testa o in altre occasioni. E' diventato tutto tecnologia e sta rovinando tutto. Sta togliendo la passione anche ai tifosi e devono stare molto attenti. Perché sono quelli che pagano lo stadio, la tv. Se poi si ribellano e non guardano più le partite...Parlando poi di giovani abbiamo qualche talento, però la differenza rispetto a prima è la personalità che non c'è. Puoi essere anche bravo tecnicamente, ma devi essere bravo poi a dimostrarlo sul campo. Dobbiamo costruire degli uomini da piccoli".