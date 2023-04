Auriemma distrugge Allegri: "Allenatore modestissimo, da solo non capisce nulla"

"La sua fortuna è stata quella di essere chiamato da Berlusconi al Milan, ma la formazione gliela faceva Berlusconi, lui stava solo in panchina".

Il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di “Si Gonfia la Rete” su Tele A: “Parole di Allegri alla panchina del Napoli? Gli do il peso che merita: zero! È un allenatore modestissimo. La sua fortuna è stata quella di essere chiamato da Berlusconi al Milan, ma la formazione gliela faceva Berlusconi, lui stava solo in panchina. Dopodiché Conte lasciò la Juve in pieno ritiro estivo… Allegri da solo non capisce nulla, lui sbaglia formazione e poi gliela sistema Landucci perché è lui il tattico!”.