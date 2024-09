Auriemma: "Due conferenze di Conte sono state decisive per lo sprint sul mercato"

vedi letture

Intervenuto a Pressing, il giornalista Raffaele Auriemma ha dichiarato: "Le due conferenze stampa di Conte dopo Modena e prima del Verona sono state decisive per la svolta sul mercato. De Laurentiis voleva aspettare di vendere Osimhen, Conte invece quando arriva in una squadra pretende di avere i calciatori che chiede. Così con quelle conferenze l'allenatore ha convinto De Laurentiis a investire tutti i soldi che aveva guadagnato grazie al lavoro di Giuntoli negli anni precedenti.

Ma lo ha fatto a ragion veduta perché ora c'è un allenatore con il quale puoi davvero pensare di vincere il campionato. Conte prese la Juve settima e subito vinse, perché non può farlo con il Napoli? Con lui sono arrivati giocatori che senza Conte non sarebbero mai arrivati. Sono allenatori presi per vincere".