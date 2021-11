Auriemma duro con Zielinski: "Non è cresciuto, va messo in panchina in favore di Elmas!"

Raffaele Auriemma, noto giornalista e conduttore, ha commentato il momento vissuto da Piotr Zielinski ai microfoni di Radio Marte: "Non l'ho visto crescere mentalmente e lo metterei in panchina, così vediamo se reagisce. Per me dovrebbe lasciare spazio ad Elmas. E' terzultimo per palloni toccati contro l'Hellas Verona, non si fa mai vedere nel vivo del gioco".