Auriemma: "James è un punto interrogativo, viene da due stagioni anonime! Non puoi rischiare"

Raffaele Auriemma ha parlato a Canale 8 commentando le voci sul mercato del Napoli: "Icardi segna un gol ogni due partite, ha 26 anni e tra due anni puoi rivenderlo a 200 milioni. James è un punto interrogativo, viene da due stagioni anonime, non puoi rischiare. Ha giocato poco e male. Se dite che è forte ma nessuno lo compra, il dubbio me lo devo porre oppure no?".