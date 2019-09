Auriemma: "Mertens chiederà ad Ancelotti di giocare a Lecce per raggiungere Diego"

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Raffaele Auriemma scrive: "Per Mertens 4 reti nelle 4 partite giocate finora tra campionato (Fiorentina, Juventus, Sampdoria) e Champions (Liverpool) e 4 reti all’attivo, con la media un gol ogni 86 minuti. Ma davvero vogliamo sacrificare un bomber di così alto rendimento sull’altare del pur necessario turnover? La risposta è: no. Una attitudine al gol popolata di queste cifre conferma che il talento belga è fin troppo utile alla squadra azzurra, così tanto da non avere esitazioni nel chiedergli di stringere i denti e di sacrificarsi per la squadra adesso che il suo trend è elevatissimo per quelle che sono le necessità della squadra. Ma sarà lui stesso a chiedere ad Ancelotti di essere messo in campo domani a Lecce, se non dal primo minuto, almeno a gara in corso per regalarsi la soddisfazione di provare a raggiungere Diego Maradona al secondo posto della classifica all time del Napoli".