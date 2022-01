Auriemma: “Post-Insigne? Resterà Zerbin e si cercherà una punta centrale. Sul centrocampista…”

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento a Tele Club Italia nel corso di Club Napoli Night, ha parlato delle mosse di mercato del Napoli e non solo. Per il dopo-Insigne, che a luglio andrà al Toronto, "dipenderà dalla cessione o meno di Ounas, ma di sicuro il Napoli terrà Zerbin e cercherà una punta centrale come Mertens per abbinarlo con Osimhen. A centrocampo le coppie sono Fabian e Lobotka, Anguissa e Demme, ma gli azzurri vorrebbero uno più performante, tipo uno tra Paredes e Wynaldum del Psg, oppure Amrabat. Per Fabian, si cerca una via di mezzo offrendogli tre milioni più 500mila euro di bonus.

Su Spalletti e la corsa Scudetto: “In questo Napoli c'è, eccome, di Spalletti, oltre che di De Laurentiis per il 70% e di Giuntoli per il restante 30%. Il tecnico toscano ha rigenerato una squadra, ma ha potuto contare anche su uomini che hanno reso al meglio.

Sono fiducioso, sta per tornare Napoli che fu. Con l'Inter sarà partita-scudetto - ha rimarcato - con i nerazzurri che hanno prima il quarto di finale di Coppa Italia all'Olimpico con la Roma. Poi, sarà divertente sfidare Barcellona in doppia gara, con i blaugrana che con Xavi in panchina hanno trovato uno con il sangue catalano. Ma è in campionato il Napoli non può permettersi di fallire.

Nonostante ciò, "sento un pessimismo diffuso in giro manco fossimo penultimi e così anche per il prossimo mercato. Dopo la morte Maradona è sceso il silenzio. Sono state già dimenticate le prime otto vittorie di fila ad inizio campionato. Tuttavia, ogni calciatore crede nella rimonta-scudetto. Dunque, perché non pensare alla possibilità che Inter perda punti considerando che le squadre di Inzaghi calano nella seconda parte di stagione, vedi la Lazio l'anno scorso. Se il Napoli vincesse a Venezia, il derby di Milano finisse pari e poi battesse Inter, andrebbe a -2".