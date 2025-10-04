Auriemma: "Spinazzola-Olivera non erano infortunati per il Milan. C'è dell'altro..."
Nel corso di Stile Tv, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle scelte di formazione tornando sulle assenze di Milano: "Secondo la coerenza di Antonio Conte non immagino novità di rilievo contro il Genoa. C’è la sosta, che senso avrebbe? Se Spinazzola deve giocare di nuovo, dopo aver riposato a Milano per ragioni ignote, a voi ignote a me note ma che non sono state comunicate dal Napoli… se Conte dice Buongiorno e Rrahmani non partono perché infortunati e non dice di Spinazzola e Olivera significa che loro non lo erano altrimenti faceva l’elenco di tutti e quattro.
Ha detto solo due nomi quindi c’è dell’altro che a voi sfugge, a me no, ma non m’interessa, è successo qualcosa e Conte ha fatto bene ad evitare di portarli ma con la conseguenza di andare a Milano con una difesa del tutto nuova e può aver inciso soprattutto all’inizio. Detto questo, domani c’è l’occasione di tornare primi da soli, poi se il Milan vince anche a Torino ci sarebbe anche da preoccuparsi pure se la Juve non è quella che dovrebbe essere”.
